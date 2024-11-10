Конте рассказал, что думает о матче с «Интером»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте поделился ожиданиями от ближайшего матча с миланским «Интером».

В настоящий момент неаполитанцы лидируют в турнирной таблице с 25 набранными очками. «Нерадзурри» занимают вторую строчку, отставая всего на один балл, и в случае победы окажутся на первой позиции.

«Возвращение туда, где ты когда-то упорно трудился, всегда вызывает определённые эмоции. На ум приходит множество моментов из тех времён. Это определённо приятное чувство.

Я провёл в «Интере» два счастливых года. В первый год мы стали вторыми в лиге и проиграли в финале Лиги Европы, во второй – завоевали скудетто. Это прекрасный опыт, который навсегда останется со мной», – заявил Конте, возглавлявший миланский гранд с 2019 по 2021 год.

Встреча «Интер» – «Наполи» пройдёт в воскресенье, стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.