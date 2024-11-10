«Ювентус» установил рекорд Серии А последних десяти лет

«Ювентус» одолел «Торино» в дерби, забив два безответных мяча.

Коллектив Тьяго Мотты взял верх в матче 12-го тура чемпионата Италии благодаря точным ударам Тимоти Веа и Кенана Йылдыза на 18-й и 84-й минутах соответственно. Для «бьянконери» это уже девятый матч без пропущенных голов в нынешнем розыгрыше Серии А. По данным Opta, это лучший результат в лиге за последние десять лет на дистанции в 12 туров. Последняя команда, достигшая такого показателя, – всё тот же «Ювентус» в сезоне-2014/15.

«Старая синьора» располагается на третьей строчке в турнирной таблице с 24 набранными очками, на один балл отставая от лидирующего «Наполи», однако у неаполитанцев остаётся одна игра в запасе.