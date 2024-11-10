«Ювентус» уверенно победил в дерби

Как чаще всего бывает, дерби получаются весьма боевыми матчами, что отрицательно сказывается на количестве опасных моментов. Матч «Ювентус» - «Торино» не стал исключением, и сегодня футболисты редко угрожали воротам.

На 18-й минуте Андреа Камбьяссо слева атаковал в ближний угол, а после спасения голкипера мяч в сетку добавил Тимоти Веа. На 72-й минуте Тимоти Веа в борьбе с противником сыграл рукой, после чего забил мяч в сетку, но гол, конечно же, отменен. Франсишку Консейсау с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. На 84-й минуте Консейсау справа прорвался к штрафной и прицельно набросил на голову Кенану Йылдызу - 2:0.

«Ювентус» настиг «Интер» на втором месте, лидирующий «Наполи» всего в одном очке. «Торино» идет 11-м.