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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» уверенно победил в дерби

10 Ноября 2024 • 00:39 Комментировать
Ювентус
2:0
Торино
окончен

Как чаще всего бывает, дерби получаются весьма боевыми матчами, что отрицательно сказывается на количестве опасных моментов. Матч «Ювентус» - «Торино» не стал исключением, и сегодня футболисты редко угрожали воротам.

На 18-й минуте Андреа Камбьяссо слева атаковал в ближний угол, а после спасения голкипера мяч в сетку добавил Тимоти Веа. На 72-й минуте Тимоти Веа в борьбе с противником сыграл рукой, после чего забил мяч в сетку, но гол, конечно же, отменен. Франсишку Консейсау с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. На 84-й минуте Консейсау справа прорвался к штрафной и прицельно набросил на голову Кенану Йылдызу - 2:0.

«Ювентус» настиг «Интер» на втором месте, лидирующий «Наполи» всего в одном очке. «Торино» идет 11-м.

Протокол игры  
Ювентус2:0Торино
(1:0) Веа Тимоти18'  
(2:0) Йылдыз Кенан84'  
Перин МаттиаСавона Николо 86' (Маккенни Уэстон ( 86') Гатти ФедерикоКалюлю ПьерКамбьясо АндреаЛокателли МануэльТюрам КефренВеа ТимотиКопмейнерс Тëн  90'Йылдыз Кенан 86' (Данило Луис ( 86') Влахович Душан 73' (Консейсау Франсишку ( 73')
Запасные: Ди Грегорио МикелеПинсольо КарлоФаджоли НиколоМбангула СамюэльКабаль Хуан
Милинкович-Савич ВаняВалюкевич Себастьян  59' 64' (Нжие Альё ( 64') Коко Сауль  80'Масина АдамПедерсен Маркус II 75' (Соса Борна ( 75') Риччи Самуэле 64' (Войвода Мергим ( 64') Линетти КарольИлич Иван 46' (Гинейтис Гвидас ( 46') Лазаро Валентино  57' 82' (Карамо Янн ( 82') Влашич НиколаСанабрия Антонио
Запасные: Дембеле АлиПалеари АльбертоБьяне-Балько КомМарипан ГильермоТамез АдриенДоннарумма АнтониоTommaso Gabellini
09 ноября. Стадион "Альянц Стэдиум".
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Евро-Футбол.Ру,
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