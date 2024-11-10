«Интер» – «Наполи»: Ориентировочные стартовые составы на битву за первое место в чемпионате Италии

В двенадцатом туре итальянской Серии А миланский «Интер» повстречается с «Наполи». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на предстоящий матч.

«Интер»: Зоммер (вр), Димарко, Бастони, де Врей, Павар, Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам.

«Наполи»: Мерет (вр), Оливера, Буонджорно, Ррахмани, ди Лоренцо, Мактоминай, Лоботка, Замбо-Ангисса, Кварацхелия, Лукаку, Политано.

В лазарете «Интера» с мышечной травмой находится левый защитник Карлос Аугусто. У «Наполи» под вопросом из-за повреждения бедра полузащитник Станислав Лоботка.

Предыдущие два официальных матча «Интер» выиграл со счётом 1:0 – у «Венеции» в чемпионате и у лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов. «Наполи» в предыдущем туре Серии А был разгромлен «Аталантой» (0:3).

За одиннадцать туров в чемпионате Италии неаполитанцы набрали 25 очков, у «нерадзурри» в копилке на один балл меньше. Победитель их очного матча будет единолично возглавлять турнирную таблицу.

Матч «Интер» – «Наполи» сыграется сегодня, 10 ноября, в Милане на стадионе «Сан Сиро». Стартовый свисток – в 22 часа 45 минут по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов