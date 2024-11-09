«Кальяри» забил 5 мячей «Милану», но набрал только одно очко

«Милан» с «Кальяри» провёл непростой выездной матч в 12-м туре чемпионата Италии.

Уже на второй минуте угловой у хозяев, Себастьяно Луперто вместо удара по воротам отбросил мяч головой на Надира Цортеа, который поразил дальний угол ворот - 1:0. В ответ Тиджани Рейндерс бросил мяч к левому углу штрафной, Рафаэл Леау убежал от опекунов и перебросил мяч над голкипером - 1:1. Роберто Пикколи получил мяч справа и реализовал выход один на один с вратарем, но гол отменен - вне игры. Юссуф Фофана со своей половины поля сыграл вперед на Леау, который рванул в отрыв, переиграл кипера и забил - 1:2. Габриэле Дзаппа сбросил мяч Николасу Виоле, а тот был точен, но еще раз вне игры у «Кальяри».

После перерыва Фофана подарил момент Дзаппе, который рванул в свободную зону и попал в ближний угол - 2:2. Вскоре Кристиан Пулишич плотно пробил, и голкипер не удержал мяч, а Тэмми Абрахам был первым на подборе - 2:3. До финального свистка «Кальяри» в пятый раз забил - Томмазо Ауджелло слева доставил мяч на Дзаппу, который в касание стрельнул в ближнюю девятку - 3:3.

«Милан» остался на седьмом месте, соперник - делит 15-е.