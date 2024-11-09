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Чемпионат Италии. Серия А

«Кальяри» забил 5 мячей «Милану», но набрал только одно очко

09 Ноября 2024 • 21:57 Комментировать
Кальяри
3:3
Милан
окончен

«Милан» с «Кальяри» провёл непростой выездной матч в 12-м туре чемпионата Италии.

Уже на второй минуте угловой у хозяев, Себастьяно Луперто вместо удара по воротам отбросил мяч головой на Надира Цортеа, который поразил дальний угол ворот - 1:0. В ответ Тиджани Рейндерс бросил мяч к левому углу штрафной, Рафаэл Леау убежал от опекунов и перебросил мяч над голкипером - 1:1. Роберто Пикколи получил мяч справа и реализовал выход один на один с вратарем, но гол отменен - вне игры. Юссуф Фофана со своей половины поля сыграл вперед на Леау, который рванул в отрыв, переиграл кипера и забил - 1:2. Габриэле Дзаппа сбросил мяч Николасу Виоле, а тот был точен, но еще раз вне игры у «Кальяри».

После перерыва Фофана подарил момент Дзаппе, который рванул в свободную зону и попал в ближний угол - 2:2. Вскоре Кристиан Пулишич плотно пробил, и голкипер не удержал мяч, а Тэмми Абрахам был первым на подборе - 2:3. До финального свистка «Кальяри» в пятый раз забил - Томмазо Ауджелло слева доставил мяч на Дзаппу, который в касание стрельнул в ближнюю девятку - 3:3.

«Милан» остался на седьмом месте, соперник - делит 15-е.

Протокол игры  
Кальяри3:3Милан
(1:0) Цортеа Надир2'  
  15'Леау Рафаэл (1:1)
  40'Леау Рафаэл (1:2)
(2:2) Дзаппа Габриэле53'  
  69'Абрахам Тэмми (2:3)
(3:3) Дзаппа Габриэле90'  
Шерри АленДзаппа ГабриэлеПаломино Хосе 74' (Ветеска Матеуш ( 74') Луперто СебастьяноАуджелло ТоммазоМакумбу Антуан 80' (Марин Рэзван ( 80') Дейола АлессандроЦортеа Надир 80' (Лападула Джанлука ( 80') Виола Николас 74' (Гаэтано Джанлука ( 74') Лувумбу ЗитуПикколи Роберто 79' (Паволетти Леонардо ( 79')
Запасные: Оберт АдамМутандва КингстонЯнкто ЯкубПрати МаттеоЧоччи ДжузеппеСкуффет СимонеДентелло ПаулоФеличи Маттиа
Меньян МайкЭмерсон Жуниор 83' (Томори Фикайо ( 83') Тиав МаликПавлович СтрахиньяЭрнандес Тео  90'Фофана Юссуф  61'Рейндерс ТиджаниЧуквуэзе Саму 67' (Абрахам Тэмми ( 67') Пулишич Кристиан 82' (Окафор Ноа ( 82') Леау Рафаэл 82' (Муса Юнус ( 82') Камарда Франческо 67' (Лофтус-Чик Рубен ( 67')
Запасные: Спортьелло МаркоТорриани ЛоренцоТерраччано ФилиппоКалабрия Давиде
09 ноября. Стадион "Сардиния Арена".
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