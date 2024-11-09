«Ювентус» назвал стартовый состав на дерби с «Торино»

Сегодня, 9 ноября, «Ювентус» примет на своём поле «Торино» в рамках 12-го тура итальянской Серии А.

Пресс-служба туринской команды опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Ювентуса»: Перин (вр), Савона, Гатти, Калюлю, Камбьясо, Локателли (к), Тюрам, Веа, Копмейнерс, Йылдыз, Влахович.

Начало поединка между «Ювентусом» и «Торино» запланировано на 22:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на спортивном портале LiveResult.

Напомним, в последнем очном матче «Ювентус» и «Торино» голов не забили.