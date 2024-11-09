«Парма» была сильнее «Венеция» в битве аутсайдеров

Аутсайдеры «Венеция» и «Парма» в субботу бились за право отдалиться от зоны вылета. Уже на пятой минуте Ханс Николусси Кавилья открыл счет, а Валери Эмануэле быстро сравнял дальним выстрелом. На 68-й минуте Деннис Ман не смог пробить голкипера, а Анж-Йоан Бонни добавил мяч в сетку - 1:2.
«Парма» делит 13-е место, соперник - последнее.
Протокол игры
|(1:0) Николусси Кавилья Ханс5'
|17'Валери Эмануэле (1:1)
|68'Бонни Анж-Йоан (1:2)
Станкович Филип•Кандела Антонио85' (Гиткьяер Кристиан (85') •Свобода Михаэль•Идзес Джей•Эллертссон Микаэль-Эгиль46' (Дзампано Франческо (46') •Хапс Ридгесиано85' (Карбони Франко (85') •Дункан Альфред64' (Андерсен Магнус II (64') • 85'Николусси Кавилья Ханс74' (Йебоа Джон (74') •Бузио Джанлука•Ористанио Гаэтано•Похьянпало Йоэль
Судзуки Дзион•Эно Антони•Дель Прато Энрико•Леони Джованни66' (Бонни Анж-Йоан (66') •Валери Эмануэле•Кейта Мандела66' (Эстевес Науэль (66') •Зом Симон•Ман Деннис74' (Кулибали Войо (74') •Михэйлэ Валентин66' (Балог Ботонд (66') •Канчелльери Маттео• 50'Бенедычак Адриан46' (Шарпантье Габриэль (46') 90'
09 ноября. Стадион "Пьерлуиджи Пенцо".
Бан пользователя