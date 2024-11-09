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Чемпионат Италии. Серия А

«Парма» была сильнее «Венеция» в битве аутсайдеров

09 Ноября 2024 • 18:53 Комментировать
Венеция
1:2
Парма
окончен

Аутсайдеры «Венеция» и «Парма» в субботу бились за право отдалиться от зоны вылета. Уже на пятой минуте Ханс Николусси Кавилья открыл счет, а Валери Эмануэле быстро сравнял дальним выстрелом. На 68-й минуте Деннис Ман не смог пробить голкипера, а Анж-Йоан Бонни добавил мяч в сетку - 1:2.

«Парма» делит 13-е место, соперник - последнее.

Протокол игры  
Венеция1:2Парма
(1:0) Николусси Кавилья Ханс5'  
  17'Валери Эмануэле (1:1)
  68'Бонни Анж-Йоан (1:2)
Станкович ФилипКандела Антонио 85' (Гиткьяер Кристиан ( 85') Свобода МихаэльИдзес ДжейЭллертссон Микаэль-Эгиль 46' (Дзампано Франческо ( 46') Хапс Ридгесиано 85' (Карбони Франко ( 85') Дункан Альфред 64' (Андерсен Магнус II ( 64'  85') Николусси Кавилья Ханс 74' (Йебоа Джон ( 74') Бузио ДжанлукаОристанио ГаэтаноПохьянпало Йоэль
Запасные: Йоронен ЕссеСаградо РичиГранди МаттеоЧрнигой ДоменЭль-Хаддад СаадАльтаре ДжорджоШингтьен ЙоэльРаймондо АнтониоСверко МаринДумбия Исса
Судзуки ДзионЭно АнтониДель Прато ЭнрикоЛеони Джованни 66' (Бонни Анж-Йоан ( 66') Валери ЭмануэлеКейта Мандела 66' (Эстевес Науэль ( 66') Зом СимонМан Деннис 74' (Кулибали Войо ( 74') Михэйлэ Валентин 66' (Балог Ботонд ( 66') Канчелльери Маттео  50'Бенедычак Адриан 46' (Шарпантье Габриэль ( 46'  90')
Запасные: Алмквист ПонтусЧичисола ЛеандроМохаммед Анас ХаджДи Кьяра ДжанлукаКамара ДриссаКорви Эдоардо
09 ноября. Стадион "Пьерлуиджи Пенцо".
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Евро-Футбол.Ру,
Парма Верения

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Актуальный прогноз и ставка на матч Венеция – Парма чемпионата Италии – 9 ноября 2024
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