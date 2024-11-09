«Парма» была сильнее «Венеция» в битве аутсайдеров

Аутсайдеры «Венеция» и «Парма» в субботу бились за право отдалиться от зоны вылета. Уже на пятой минуте Ханс Николусси Кавилья открыл счет, а Валери Эмануэле быстро сравнял дальним выстрелом. На 68-й минуте Деннис Ман не смог пробить голкипера, а Анж-Йоан Бонни добавил мяч в сетку - 1:2.

«Парма» делит 13-е место, соперник - последнее.