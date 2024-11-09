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Чемпионат Италии. Серия А

Чинквини объяснил, почему топ-клубы Серии А не купят Головина

09 Ноября 2024 • 16:44 Комментировать
Страсбург
...
Монако
1 3.55 X 3.65 2 2.07
Через 1 ч. 15 мин.

Итальянский менеджер Оресте Чинквини, работавший в сборной России, высказался о возможном переходе хавбека «Монако» Александра Головина в топ-клуб Серии А.

Чинквини сообщил, что еще до переезда во Францию Головин мог оказаться в одном из итальянских топ-клубов, но сейчас россиянину уже 28 лет, поэтому его трансфер в «Ювентус» или «Интер» невозможен.

«Хороший игрок, но в этих клубах на его позиции очень серьезные игроки — Барелла, Копмейнерс. К тому же, Головин не дешевый — итальянцы не станут платить за него 20-30 млн», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Головин появился на поле в 12 встречах с учетом всех турниров, однако голевыми действиями отметиться не смог.

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