В пятницу вечером «Лечче» в матче чемпионата Италии не смог обыграть на своём поле «Эмполи» - матч завершился вничью со счётом 1:1. На следующий день «Лечче» объявил об уходе Луки Готти с должности главного тренера команды. Клуб поблагодарил 57-летнего специалиста за проделанную работу и пожелал ему успехов в будущем.

Лука Готти тренировал «Лечче» с середины марта. В 24 играх под руководством этого тренера команда добилась шести побед при семи ничьих и одиннадцати поражениях.

«Лечче» на текущий момент располагается на 18-й позиции в турнирной таблице Серии А, то есть находится в зоне вылета.