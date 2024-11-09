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Чемпионат Италии. Серия А

В Серии А уволен тренер официально

09 Ноября 2024 • 15:50 Комментировать
Лечче
1:1
Эмполи

В пятницу вечером «Лечче» в матче чемпионата Италии не смог обыграть на своём поле «Эмполи» - матч завершился вничью со счётом 1:1. На следующий день «Лечче» объявил об уходе Луки Готти с должности главного тренера команды. Клуб поблагодарил 57-летнего специалиста за проделанную работу и пожелал ему успехов в будущем.

Лука Готти тренировал «Лечче» с середины марта. В 24 играх под руководством этого тренера команда добилась шести побед при семи ничьих и одиннадцати поражениях.

«Лечче» на текущий момент располагается на 18-й позиции в турнирной таблице Серии А, то есть находится в зоне вылета.

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Евро-Футбол.Ру,
Лечче Лука Готти

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