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«Милан» удвоит зарплату игрока, на которого претендуют «Реал», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» слухи

09 Ноября 2024 • 00:49 Комментировать
Кальяри
...
Милан
1 5.60 X 4.20 2 1.62
Через 18 ч. 24 мин.

В «Милане» намерены удержать полузащитника Тиджани Рейндерса, несмотря на растущий интерес.

Нидерландец стал одним из ключевых игроков «россонери» в нынешней кампании. Своими выступлениями хавбек привлёк внимание английских «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма», а также мадридского «Реала». По сообщениям Calciomercato, «Милан» готов продлить контракт Рейндерса с удвоением зарплаты, чтобы у того не было соблазна уйти. 

На счету 26-летнего футболиста четыре забитых гола и две результативные передачи в 13 матчах нынешнего сезона за команду Паулу Фонсеки. Стоимость Рейндерса, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 30 млн евро.

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КАЛЬЯРИ МИЛАН
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