«Милан» удвоит зарплату игрока, на которого претендуют «Реал», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити»

В «Милане» намерены удержать полузащитника Тиджани Рейндерса, несмотря на растущий интерес.

Нидерландец стал одним из ключевых игроков «россонери» в нынешней кампании. Своими выступлениями хавбек привлёк внимание английских «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма», а также мадридского «Реала». По сообщениям Calciomercato, «Милан» готов продлить контракт Рейндерса с удвоением зарплаты, чтобы у того не было соблазна уйти.

На счету 26-летнего футболиста четыре забитых гола и две результативные передачи в 13 матчах нынешнего сезона за команду Паулу Фонсеки. Стоимость Рейндерса, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 30 млн евро.