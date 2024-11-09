«Лечче» с «Эмполи» обменялись голами

Нечасто набирающие очки в последнее время «Лечче» с «Эмполи» встретились в 12-м туре Серии А.

Лучший момент первого тайма создали гости, на 33-й минуте дальний выстрел Пьетро Пеллегри стал результативным. Соперник отыгрался спустя тайм, когда Сантьяго Пьеротти головой поразил цель с подачи Антонино Галло. В самой концовке Никола Крстович был близок к успеху, но головой направил мяч в перекладину.

Гости с 15 очками в активе делят девятое место, противник с девятью пунктами - третью строчку с конца.