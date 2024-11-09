«Лечче» с «Эмполи» обменялись голами

Нечасто набирающие очки в последнее время «Лечче» с «Эмполи» встретились в 12-м туре Серии А.
Лучший момент первого тайма создали гости, на 33-й минуте дальний выстрел Пьетро Пеллегри стал результативным. Соперник отыгрался спустя тайм, когда Сантьяго Пьеротти головой поразил цель с подачи Антонино Галло. В самой концовке Никола Крстович был близок к успеху, но головой направил мяч в перекладину.
Гости с 15 очками в активе делят девятое место, противник с девятью пунктами - третью строчку с конца.
Протокол игры
|33'Пеллегри Пьетро (0:1)
|(1:1) Пьеротти Сантьяго77'
Фальконе Владимиро•Гильберт Фредерик78' (Ребич Анте (78') •Гаспар Киалонга•Баскиротто Федерико•Галло Антонино•Уден Реми61' (Кулибали Лассана (61') •Рамадани Юльбер61' (Сансоне Никола (61') •Рафья Хамза•Доргу Патрик•Крстович Никола•Банда Ламек20' (Пьеротти Сантьяго (20')
Васкес Дэвис•Гогличидзе Саба62' (Де Шильо Маттиа (62') •Исмайли Ардиан•Вити Маттиа•Гьяси Эммануэль•Хендерсон Лиам• 85'Хаас Николас•Мале Юссеф81' (Эконг Эммануэль (81') •Какаче Либерато 45'81' (Самбья Саломон (81') •Коломбо Лоренцо•Пеллегри Пьетро 52'68' (Сольбаккен Ола (68')
08 ноября. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).
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