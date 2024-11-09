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Чемпионат Италии. Серия А

«Лечче» с «Эмполи» обменялись голами

09 Ноября 2024 • 00:41 Комментировать
Лечче
1:1
Эмполи
окончен

Нечасто набирающие очки в последнее время «Лечче» с «Эмполи» встретились в 12-м туре Серии А.

Лучший момент первого тайма создали гости, на 33-й минуте дальний выстрел Пьетро Пеллегри стал результативным. Соперник отыгрался спустя тайм, когда Сантьяго Пьеротти головой поразил цель с подачи Антонино Галло. В самой концовке Никола Крстович был близок к успеху, но головой направил мяч в перекладину.

Гости с 15 очками в активе делят девятое место, противник с девятью пунктами - третью строчку с конца.

Протокол игры  
Лечче1:1Эмполи
  33'Пеллегри Пьетро (0:1)
(1:1) Пьеротти Сантьяго77'  
Фальконе ВладимироГильберт Фредерик 78' (Ребич Анте ( 78') Гаспар КиалонгаБаскиротто ФедерикоГалло АнтониноУден Реми 61' (Кулибали Лассана ( 61') Рамадани Юльбер 61' (Сансоне Никола ( 61') Рафья ХамзаДоргу ПатрикКрстович НиколаБанда Ламек 20' (Пьеротти Сантьяго ( 20')
Запасные: Самоя ЯсперПельмар АндиМоренте ТетеФрюхтль КристианМакдженнетт ЭдБорбей АлександруЖан ГабиКаба Мохамед
Васкес ДэвисГогличидзе Саба 62' (Де Шильо Маттиа ( 62') Исмайли АрдианВити МаттиаГьяси ЭммануэльХендерсон Лиам  85'Хаас НиколасМале Юссеф 81' (Эконг Эммануэль ( 81') Какаче Либерато  45' 81' (Самбья Саломон ( 81') Коломбо ЛоренцоПеллегри Пьетро  52' 68' (Сольбаккен Ола ( 68')
Запасные: Сегетти ЯкопоПеццелла ДжузеппеБранколлини ФедерикоКонате ИсмаэльМариануччи Лука
08 ноября. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).
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Точный прогноз и ставка на матч Лечче – Эмполи чемпионата Италии – 8 ноября 2024
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