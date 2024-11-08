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Копмейнерс рассказал, что выбрал «Ювентус» вместо АПЛ

08 Ноября 2024 • 21:34 Комментировать
Ювентус
...
Торино
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09.11 22:45

Полузащитник «Ювентуса» Тён Копмейнерс высказался о своём летнем переходе в клуб из «Аталанты».

Трансфер 26-летнего нидерландца обошелся туринскому клубу почти в 55 миллионов евро.

— Были английские клубы, которые интересовались мной, но как только я услышал о «Ювентусе», у меня не было никаких сомнений. То, что де Лигт рассказал мне про «Ювентус», оказалось правдой. Этот клуб — мечта, — приводит слова Копмейнерса Tuttosport.

В текущем сезоне хавбек принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров и стал автором одной результативной передачи.

Контракт Копмейнерса с «Ювентусом» рассчитан до конца июня 2029 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Тён Копмейнерс

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