Копмейнерс рассказал, что выбрал «Ювентус» вместо АПЛ

Полузащитник «Ювентуса» Тён Копмейнерс высказался о своём летнем переходе в клуб из «Аталанты».

Трансфер 26-летнего нидерландца обошелся туринскому клубу почти в 55 миллионов евро.

— Были английские клубы, которые интересовались мной, но как только я услышал о «Ювентусе», у меня не было никаких сомнений. То, что де Лигт рассказал мне про «Ювентус», оказалось правдой. Этот клуб — мечта, — приводит слова Копмейнерса Tuttosport.

В текущем сезоне хавбек принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров и стал автором одной результативной передачи.

Контракт Копмейнерса с «Ювентусом» рассчитан до конца июня 2029 года.