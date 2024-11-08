Хуммельс решил покинуть «Рому»

Немецкий защитник Матс Хуммельс может покинуть «Рому». 35-летний футболист присоединился к римскому клубу в сентябре, однако не получает игровой практики.

Согласно сведениям Corriere dello Sport, немец всерьез задумался о смене команды в зимнее трансферное окно. В услугах Матса заинтересованы два представителя Бундеслиги.

Трудовое соглашение Хуммельса с итальянским клубом рассчитано до середины следующего года. Трансферная стоимость защитника оценивается в пять миллионов евро.

После 11 туров чемпионата Италии «Рома» набрала 13 баллов. Столичная команда занимает лишь 12-е место в турнирной таблице Серии А.