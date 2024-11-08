«Ювентус» заплатил Роналду, но подал апелляцию

Вскоре после ухода из «Ювентуса» Криштиану Роналду начал разбираться с туринским клубом по поводу задолженности. Речь о выплатах, которые были отложены во время пандемии коронавируса. В итоге суд обязал «старую синьору» заплатить 50% суммы. «Ювентус» согласился, но подал апелляцию. Об этом рассказал президент клуба Джанлука Ферреро.

«Мы заплатили Криштиану Роналду в апреле. Мы заплатили 50% от суммы, которую он запрашивал. Мы не согласны с этим решением, которое говорит о равном разделении ответственности, поэтому подали апелляцию в Туринский суд», - цитирует Ферреро портал Goal.

Криштиану Роналду выступал за «Ювентус» в 2018-2021 годах.