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«Ювентус» заплатил Роналду, но подал апелляцию

08 Ноября 2024 • 19:20 Комментировать

Вскоре после ухода из «Ювентуса» Криштиану Роналду начал разбираться с туринским клубом по поводу задолженности. Речь о выплатах, которые были отложены во время пандемии коронавируса. В итоге суд обязал «старую синьору» заплатить 50% суммы. «Ювентус» согласился, но подал апелляцию. Об этом рассказал президент клуба Джанлука Ферреро.

«Мы заплатили Криштиану Роналду в апреле. Мы заплатили 50% от суммы, которую он запрашивал. Мы не согласны с этим решением, которое говорит о равном разделении ответственности, поэтому подали апелляцию в Туринский суд», - цитирует Ферреро портал Goal.

Криштиану Роналду выступал за «Ювентус» в 2018-2021 годах.

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Ювентус Криштиану Роналду Джанлука Ферреро ещё теги
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