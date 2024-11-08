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Чемпионат Италии. Серия А

Леау: «Италия отлично подходит мне»

08 Ноября 2024 • 12:28 Комментировать

Португальский форвард «Милана» Рафаэл Леау заявил, что всем доволен в нынешнем клубе.

«Италия отлично подходит мне. Милан очень красивый город, здесь прекрасная погода и вкусная еда. Можно заниматься шоппингом. Здесь я чувствую себя как дома. Думаю, я и Италия – это идеальное сочетание», - передает слова нападающего Calciomercato.

25-летний португалец выступает за миланский топ-клуб с августа 2019 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2028-го. Трансферная стоимость игрока составляет 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А Леау забил гол и отдал три ассиста в девяти матчах.

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Милан Рафаэл Леау
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