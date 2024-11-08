В «Наполи» отреагировали на победу Трампа

Аурелио де Лаурентис, который является президентом итальянского клуба «Наполи», отреагировал на победу Дональда Трампа в выборах президента Соединённых Штатов Америки.

«Хочу поздравить Трампа с избранием на пост президента США», - оставил сообщение де Лаурентис в своих социальных сетях.

После 11 туров чемпионата Италии неаполитанский клуб лидирует в турнирной таблице. Подопечные Антонио Конте набрали 25 очков и опережают идущий вторым миланский «Интер» на один балл. В ближайшем поединке «Наполи» на выезде встретится с «нерадзурри». Встреча состоится в Милане 10 ноября.