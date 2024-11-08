Воспитанник «Реала» Пас стал рекордсменом нынешнего розыгрыша Серии А

Полузащитник «Комо» Николас Пас установил рекорд сезона в Серии А.

20-летний футболист создал восемь моментов для товарищей по команде в поединке против «Дженоа», который завершился со счётом 1:1. Как информирует Opta, это рекордный показатель в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии. Прежними рекордсменами были Адемола Лукман («Аталанта»), Анте Ребич («Милан») и Хуан Миранда («Болонья») – по шесть пасов под удар в одном матче.

Николас Пас перебрался в «Комо» перед началом сезона из мадридского «Реала». В активе аргентинца один забитый мяч и три голевые передачи в 11 матчах Серии А. Во встрече с «Дженоа» воспитанник «сливочных» отметился одним ассистом.