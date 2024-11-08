Осимхен решил, где будет играть во второй половине сезона

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен, арендованный у «Наполи», прояснил своё будущее.

Аренда нигерийца рассчитана до конца сезона, однако в прессе велись разговоры о возможном переходе форварда в другой клуб в январское трансферное окно. Главным претендентом на Осимхена назывался лондонский «Челси».

«Я не уйду в январе, я останусь в «Галатасарае» до конца сезона. Я не знаю, будет ли «Галатасарай» обсуждать трансфер с «Наполи» ближе к лету. Мы поговорим, если клуб обратится ко мне. Мне здесь нравится, я счастлив», – приводит журналист Ягиз Сабунджуоглу слова 25-летнего футболиста, оформившего дубль в матче Лиги Европы с «Тоттенхэмом» (3:2).