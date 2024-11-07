Морату госпитализировали после утренней тренировки «Милана»

Форварда «Милана» Альваро Морату госпитализировали из-за инцидента на утренней тренировке «россонери».

По информации La Gazzetta dello Sport, испанец столкнулся головой в эпизоде с защитником, сербом Страхиньей Павловичем. После неприятного момента Морату повезли в больницу на МРТ.

К счастью, серьёзной травмы Альваро удалось избежать. Но в качестве меры предосторожности Мората проведёт ближайшую ночь под наблюдением врачей. А ещё из-за этого Мората может не сыграть в 12 туре Серии А против «Кальяри».

Напомним, что на неделе в Лиге чемпионов «Милан» одолел «Реал» в Мадриде (3:1). Один из голов «россонери» оформил Альваро.