Центральный защитник миланского «Интера» Янн-Аурель Биссекк в ближайшее время подпишет новый трудовой договор с клубом. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, между представителями Биссекка и «Интером» состоится финальная встреча, на которой будут улажены последние детали будущего контракта. Отмечается, что срок нового соглашения составит пять лет с существенным повышением заработной платы.

Биссекк выступает за «Интер» с 2023 года. В текущем сезоне 23-летний немец появился на поле в 11 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.