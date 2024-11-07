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«Интер» продлит контракт с защитником на 5 лет слухи

07 Ноября 2024 • 18:31 Комментировать
Лацио
...
Интер Милан
15.12 20:00

Центральный защитник миланского «Интера» Янн-Аурель Биссекк в ближайшее время подпишет новый трудовой договор с клубом. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, между представителями Биссекка и «Интером» состоится финальная встреча, на которой будут улажены последние детали будущего контракта. Отмечается, что срок нового соглашения составит пять лет с существенным повышением заработной платы.

Биссекк выступает за «Интер» с 2023 года. В текущем сезоне 23-летний немец появился на поле в 11 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Янн-Аурель Биссекк

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