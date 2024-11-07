​Отец Буффона: «Меньян отличный вратарь, он достоин «Милана»

Лоренцо Буффон, отец знаменитого Джанлуиджи Буффона, в прошлом также защищал ворота «Милана», это было с далекого 1949 по 1959 год. Вместе с клубом он выиграл пять чемпионских титулов и сейчас журналисты итальянского издания La Gazzetta Dello Sport спросили его, что он думает о нынешнем голкипере «Милана», французе Майке Меньяне

- Я постоянно смотрю футбол почти всегда перед телевизором. Меньян уже в матче с «Монцей» сделал несколько отличных сейвов, он не очень нравится. Он заслуживает место в «Милане», но я хочу отметить и других итальянских голкиперов, как Карнесекки, ди Грегорио и Мерета, - заявил отец Буффона.