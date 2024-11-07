​Амброзини: «Леау провёл достойный своего уровня матч»

Итальянский «Милан» выиграл в Мадриде, команда Паулу Фонсеки достаточно неожиданно обыграла мадридский «Реал» со счётом 3:1 в четвёртом туре группового раунда Лиги чемпионов. Отличный матч провел Рафаэл Леау, который сейчас наслаждается похвалой.

В частности по этому поводу высказался Массимо Амброзини, бывший полузащитник Милана. Он также доволен игрой португальца:

- Вчера он провёл матч на должном уровне и сейчас я жду, что он будет играть как куда чаще. Это был хороший ответ, но в игре против «Кальяри» у него будет ещё одна хорошая возможность. Уверен, что его держали в запасе исключительно по мотивационным причинам, так как технически он очень нужен «Милану». Я даже считаю, что Фонсека чуть-чуть переиграл с этим делом. Хватит, пусть играет, - цитирует слова Амброзини pianetamilan.it.