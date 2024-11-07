​Конте: «Аталанта» сильнее нас»

В предыдущем туре итальянского чемпионата «Наполи» неожиданно уступил «Аталанте» с крупным счётом 0:3. Наставник неаполитанцев Антонио Конте теперь просит журналистов не называть его главным претендентом на чемпионский титул. Он заявил, что в настоящий момент «Аталанта» играет лучше:

- Уже многие годы «Аталанта» идёт в определённом направлении, у неё хорошая структура, и это команда которая может заставить бояться себя любого соперника, - цитирует слова Конте итальянский телеканал DAZN.

В следующем матче в рамках чемпионата Италии «Наполи» предстоит сыграть с «Интером», это случится 10 ноября.