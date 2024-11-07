​Чалханоглу установил рекорд Лиги чемпионов

В европейском футболе проходят матчи четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов, лондонский «Арсенал», в прошлом выступавший в финале самого престижного клубного турнира Европы, проиграл в Милане местному «Интеру».

Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу забил единственный гол в матче и это был его уже девятый гол в Лиге чемпионов. При этом все мячи Хакан забил в домашних матчах, пять за леверкузенский «Байер» и четыре за «Интер» - и это самый высокий показатель для игроков, забивавших только дома, за всю историю Лиги чемпионов.

Чалханоглу выступает за «Интер» с 2021 года.