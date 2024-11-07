Чалханоглу реализовал 19 из 19 пенальти в «Интере»

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу вновь реализовал одиннадцатиметровый.

30-летний турецкий футболист открыл счёт в матче Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала», удачно исполнив пенальти незадолго до перерыва. Как сообщает Opta, Чалханоглу реализовал все 19 ударов с точки с момента прихода в «Интер» в 2021 году. Это наивысший показатель за обозначенный период среди всех игроков топ-5 лиг, реализовавших 100% попыток.

Хакан Чалханоглу пополнил ряды «нерадзурри» перед началом сезона-2021/22 на правах свободного агента. Ранее хавбек представлял цвета «Милана».