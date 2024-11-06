Главный тренер «Ромы» Иван Юрич ответил на вопрос о возможной отставке.

«Я чувствовал доверие к себе со стороны руководства, но пора добиваться и результатов, мы сконцентрированы на этом. Вчера я разговаривал с президентом, всё довольно понятно и без лишних вопросов.

Мы должны победить в ближайших матчах, чтобы поднять боевой дух. Мне не хочется жаловаться, обсуждая игру с «Вероной», но считаю, что мы не заслужили этого поражения», - цитирует Юрича tuttomercatoweb.

Завтра, 7 ноября, «Рома» в рамках Лиги Европы на выезде сыграет против «Сент-Жиллуаз», стартовый свисток запланирован на 20:45 по московскому времени.