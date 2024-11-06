Кассано: «История с Даниэлем Мальдини - это провал «Милана»

Бывший эпатажный итальянский футболист Антонио Кассано высказался по поводу успехов Даниэля Мальдини, который пришелся не ко двору в «Милане» и был изгнан в «Монцу».

Кассано считает это большой ошибкой «Милана» и теперь он предлагает «Интеру» забрать футболиста к себе и утереть, таким образом, нос извечному конкуренту.

- Даниэль Мальдини мало говорит, но много делает. Он мне нравится и я желаю этому парню всего самого наилучшего, чтобы он оправдал высокое имя своего отца. Его отдали бесплатно, как что-то ненужное, и это возмутительно. Я думаю, что «Интер» мог бы забрать его к себе и утереть нос «Милану», - цитирует слова Кассано pianetamilan.it.