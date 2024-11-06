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Чемпионат Италии. Серия А

Пато спел итальянский хит в честь победы «Милана»

06 Ноября 2024 • 21:34 Комментировать (1)

Итальянский «Милан» прекрасно сыграл в Мадриде, в четвёртом туре группового раунда Лиги чемпионов команда Паулу Фонсеки забила три мяча «Реалу», а пропустила только один, одержав свою вторую победу в нынешнем сезоне ЛЧ.

Очень поэтично отреагировал на успех Алешандре Пато, бывший игрок итальянского клуба. Бразильский нападающий процитировал строчку из знаменитой итальянской песни в исполнении Ricchi i Poveri - узнаваемой и очень популярной в своё время в России группы.

«Che confusione, sara perche ti amo», написал в социальных сетях Пато, давая понять, что по-прежнему любит «Милан».


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Алешандре Пато
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
06 Ноября 2024 в 21:56
""""Пато процитировал итальянскую пенсию в честь победы «Милана» """"


))))))ха ха ха ))))
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