Пато спел итальянский хит в честь победы «Милана»

Итальянский «Милан» прекрасно сыграл в Мадриде, в четвёртом туре группового раунда Лиги чемпионов команда Паулу Фонсеки забила три мяча «Реалу», а пропустила только один, одержав свою вторую победу в нынешнем сезоне ЛЧ.

Очень поэтично отреагировал на успех Алешандре Пато, бывший игрок итальянского клуба. Бразильский нападающий процитировал строчку из знаменитой итальянской песни в исполнении Ricchi i Poveri - узнаваемой и очень популярной в своё время в России группы.

«Che confusione, sara perche ti amo», написал в социальных сетях Пато, давая понять, что по-прежнему любит «Милан».