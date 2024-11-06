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«Реал» следит за игроком «Милана» слухи

06 Ноября 2024 • 16:31 Комментировать

«Реал» рассчитывает в следующем году усилить фланги обороны. Направо «сливочные» планируют подписать Трента Александер-Арнольда, чей действующий контракт с «Ливерпулем» рассчитан до конца сезона. Налево кандидатом номер один является Альфонсо Дэвис, однако канадца соблазняют выгодные предложения из Англии.

Учитывая ситуацию Дэвиса, «Реал» вынужден изучать альтернативные варианты. Как сообщает портал TodoFichajes, мадридцы следят за левым защитником «Милана» Тео Эрнандесом.

Действующий контракт Эрнандеса рассчитан до середины 2026 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 27-летнего игрока в 60 миллионов евро.

Напомним, что во вторник «Милан» обыграл «Реал» со счётом 3:1.

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