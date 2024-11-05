Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Де Лаурентиса снова трясёт налоговая

05 Ноября 2024 • 21:03 Комментировать

Очень часто богатые и влиятельные итальянские предприниматели становятся объектом внимания со стороны налоговых органов, и для президента «Наполи» Аурелио де Лауренсиса это уже достаточно привычный интерес.

Сейчас он проявил себя в очередной раз - к Аурелио снова пожаловали инспекторы налоговой службы. Вопросы задаются прежде всего о соглашении с нигерийским нападающим Виктором Осинхеном летом 2020 года.

Также есть детали касательно перехода Костаса Маноласа из «Ромы» в «Наполи» который позже, в 2022 году перебрался в «Олимпиакос». Ранее де Лаурентис уже давал показания по этому делу в апреле.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Наполи
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый Как Алексей Миранчук обскакал Месси в матче плей-офф МЛС Месси может вернуться в «Барселону» Игроки «Реала» недовольны Мбаппе - раскрыта причина Ямаль назвал лучшего игрока в мире «Великолепно»: Дзюба отреагировал на отставку Корниленко «Спартак» принял решение по Пруцеву «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса Кто подвёл команду в дерби всея Руси: три игрока, из-за которых «Спартак» обыграл ЦСКА Винисиус ответил на предложение «Реала»
Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль УЕФА ответил на претензии «Реала» по «Золотому мячу» В борьбе за «Золотой мяч» победило добро «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Барселона» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Манчестер Сити» может продать Холанна в «Реал» при одном условии Ямаль будет лучше Месси, он уже начал бить рекорды «инопланетянина»
Спортивные новости
«Торпедо» по буллитам победило «Динамо» в результативном матче КХЛ СКА в овертайме сенсационно проиграл «Куньлуню» в КХЛ «Спартак» без проблем справился с «Сочи» в КХЛ Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Каролиной» Зверев разгромил Умбера в финале турнира в Париже Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Ноября
21:03 · Италия. Серия А
​Де Лаурентиса снова трясёт налоговая
18:58 · Италия. Серия Б
«Зюйдтироль» уволил тренера
17:57 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» следит за двумя игроками после потери Родри
15:44 · Италия. Серия А
У Хави может быть два варианта в Италии слухи
14:08 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес интересен двум топ-клубам Европы 3 слухи
13:39 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может предложить Кьезу в сделке по хавбеку «Милана»
12:41 · Италия. Серия А
«Реал» следит за дорогим экс-игроком РПЛ слухи
02:00 · Италия. Серия А
Кефрен Тюрам: «Я не преемник Погба»
00:39 · Италия. Серия А
1 удар - 1 гол, двойная красная карточка: «Лацио» дожал «Кальяри»
04 Ноября
22:45 · Италия. Серия А
Балотелли впервые за четыре с половиной года сыграл в Серии А
22:26 · Италия. Серия А
«Эмполи» прервал затяжную серию без побед, одолев «Комо»
22:26 · Италия. Серия А
«Дженоа» дожал «Парму» и ушёл с последнего места
22:17 · Италия. Серия А
Буонджорно рассказал, что говорил Конте в раздевалке после поражении от «Аталанты»
19:12 · Англия. Премьер-лига
Эндрик может уйти из «Реала» - два клуба заинтересованы 6
18:11 · Англия. Премьер-лига
Аморим уже выбрал новую звезду для «Манчестер Юнайтед» 2 слухи
15:50 · Италия. Серия А
Лэмпард и Манчини – в числе кандидатов на пост тренера «Ромы» слухи
14:50 · Англия. Премьер-лига
Мората рассказал, что думает о «Золотом мяче» Родри 1
12:45 · Италия. Серия А
«Ювентус» и «Милан» нацелились на забивного нападающего 5
05:31 · Италия. Серия А
Де Хеа помог «Фиорентине» повторить достижение 17-летней давности
05:11 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нашёл замену Бремеру в Англии слухи
05:00 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги ответил, считает ли предстоящий матч «Интера» с «Наполи» определяющим
04:26 · Италия. Серия А
Ди Франческо: «Судейство было на стороне «Интера» 1
02:26 · Италия. Серия А
​Балотелли готов сыграть за «Дженоа»
02:08 · Италия. Серия А
Индзаги ответил на слова Конте о борьбе за чемпионство в Серии А 1
01:57 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги назвал проблему «Интера» 1
Все новости