​Де Лаурентиса снова трясёт налоговая

Очень часто богатые и влиятельные итальянские предприниматели становятся объектом внимания со стороны налоговых органов, и для президента «Наполи» Аурелио де Лауренсиса это уже достаточно привычный интерес.

Сейчас он проявил себя в очередной раз - к Аурелио снова пожаловали инспекторы налоговой службы. Вопросы задаются прежде всего о соглашении с нигерийским нападающим Виктором Осинхеном летом 2020 года.

Также есть детали касательно перехода Костаса Маноласа из «Ромы» в «Наполи» который позже, в 2022 году перебрался в «Олимпиакос». Ранее де Лаурентис уже давал показания по этому делу в апреле.