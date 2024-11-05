По завершению сезона 2023/2024 Хави покинул должность главного тренера «Барселоны». Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, молодой специалист может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Так, Хави может оказаться на радарах «Ромы» и «Милана». В ближайшее время эти клубы могут пойти на смены рулевых.

В то же время источник отмечает, что Хави не торопится принимать решение по своему будущему. Специалист прекрасно понимает, что если он провалится в следующем клубе, то его тренерская карьера окажется под угрозой. Словом, Хави будет тщательно подбирать следующий проект.