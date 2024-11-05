По завершению сезона 2024/2025 кто-то из пары Винисиус Жуниор – Родриго может покинуть «Реал». Учитывая ситуацию, мадридский суперклуб следит за трансферным рынком игроков атакующей группы.

Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, «Реал» возобновил интерес к атакующему полузащитнику Хвиче Кварацхелии.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Кварацхелию в 80 миллионов евро. При этом президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис наверняка будет запрашивать намного больше.

В своё время Хвича поиграл в Российской премьер-лиге за «Рубин» и «Локомотив».