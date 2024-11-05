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Кефрен Тюрам: «Я не преемник Погба»

05 Ноября 2024 • 02:00 Комментировать
Ювентус
...
Торино
09.11 22:45

Полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам не оценил сравнения с Полем Погба.

Недавно 23-летний француз отпраздновал гол в стиле своего соотечественника, назвав затем того своим кумиром. Теперь же хавбек отрёкся от сравнений с одноклубником, отбывающим дисквалификацию.

«Чувствую ли я себя преемником Погба в «Ювентусе»? Нет, абсолютно нет. Я не люблю сравнения. Не может быть второго Поля Погба, потому что он очень хорош. Я хочу быть лучшей версией самого себя», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Кефрена Тюрама, перебравшегося в туринский клуб в июле нынешнего года из французской «Ниццы».

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