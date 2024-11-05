1 удар - 1 гол, двойная красная карточка: «Лацио» дожал «Кальяри»

В 11-м туре чемпионата Италии «Лацио» бился с «Кальяри» в матче с обилием карточек всех цветов, одним ударом по воротам со стороны гостей (результативным, как ни странно) и двойным удалением игроков одной команды.

Уже на второй минуте Лука Пеллегрини со штрафного размял голкипера, тот справился с ударом, но не добиванием Булайе Диа - 1:0. Тот самый гол «Кальяри» провел на 41-й минуте в быстрой атаке, которую завершил Зито Лувумбу. Маттиа Дзакканьи реализовал пенальти на 76-й минуте, и голкипер едва не выручил - 2:1. Тут же у гостей Йерри Мина получил второе предупреждение за грязную игру, а Ндари Адопо - за споры с судьей.

«Лацио» уступает три балла «Наполи» и делит третье место с «Аталантой» и «Фиорентиной», соперник расположился на 14-й строчке вместе с тремя конкурентами.