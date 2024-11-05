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Чемпионат Италии. Серия А

1 удар - 1 гол, двойная красная карточка: «Лацио» дожал «Кальяри»

05 Ноября 2024 • 00:39 Комментировать
Лацио
2:1
Кальяри
окончен

В 11-м туре чемпионата Италии «Лацио» бился с «Кальяри» в матче с обилием карточек всех цветов, одним ударом по воротам со стороны гостей (результативным, как ни странно) и двойным удалением игроков одной команды.

Уже на второй минуте Лука Пеллегрини со штрафного размял голкипера, тот справился с ударом, но не добиванием Булайе Диа - 1:0. Тот самый гол «Кальяри» провел на 41-й минуте в быстрой атаке, которую завершил Зито Лувумбу. Маттиа Дзакканьи реализовал пенальти на 76-й минуте, и голкипер едва не выручил - 2:1. Тут же у гостей Йерри Мина получил второе предупреждение за грязную игру, а Ндари Адопо - за споры с судьей.

«Лацио» уступает три балла «Наполи» и делит третье место с «Аталантой» и «Фиорентиной», соперник расположился на 14-й строчке вместе с тремя конкурентами.

Протокол игры  
Лацио2:1Кальяри
(1:0) Диа Булайе2'  
  41'Лувумбу Зито (1:1)
(2:1) Дзакканьи Маттиа76'  
Проведель ИванЛаццари Мануэль  61' 81' (Деле-Баширу Фисайо ( 81') Хила МариоРоманьоли АлессиоПеллегрини ЛукаГендузи Маттео 74' (Дзакканьи Маттиа ( 74') Ровелла Николо  86'Исаксен Густав 63' (Педро Родригес ( 63') Диа Булайе 81' (Марушич Адам ( 81') Нослин Тейяни  25' 46' (Весино Матиас ( 46') Кастельянос Валентин
Запасные: Мандас ХристосЖиго СамуэльФурланетто АлессиоЧауна ЛумКастровилли Гаэтано
Скуффет СимонеДзаппа Габриэле  49'Мина Йерри  29'  78'Луперто Себастьяно  74'Ауджелло Томмазо  17' 68' (Виола Николас ( 68') Адопо Ндари  9'  78'Макумбу АнтуанЦортеа Надир 77' (Феличи Маттиа ( 77') Гаэтано Джанлука 68' (Оберт Адам ( 68') Лувумбу Зито  65' 84' (Дейола Алессандро ( 84') Пикколи Роберто 84' (Паломино Хосе ( 84')
Запасные: Марин РэзванЛападула ДжанлукаМутандва КингстонШерри АленПаволетти ЛеонардоЯнкто ЯкубПрати МаттеоВетеска МатеушЧоччи ДжузеппеДентелло Пауло
04 ноября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Кальяри

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Ставка и прогноз на матч Лацио — Кальяри Серии А — 4 ноября 2024
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