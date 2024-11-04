Балотелли впервые за четыре с половиной года сыграл в Серии А

Нападающий «Дженоа» Марио Балотелли дождался возвращения на поля Серии А.

По окончании прошлого сезона итальянец стал свободным агентом, покинув турецкий «Адана Демирспор». Лишь в конце октября форварду удалось найти клуб – его подписал «Дженоа». Сегодня Балотелли дебютировал за «грифонов» в матче против «Пармы» (победа 1:0), выйдя на замену на 86-й минуте. 34-летний игрок даже успел отметиться в протоколе – в компенсированное время он получил жёлтую карточку.

Для Марио Балотелли это первое появление в Серии А более чем за четыре с половиной года – с марта 2020. Тогда экс-футболист сборной Италии представлял цвета «Брешии».