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Чемпионат Италии. Серия А

«Эмполи» прервал затяжную серию без побед, одолев «Комо»

04 Ноября 2024 • 22:26 Комментировать
Эмполи
1:0
Комо
окончен

Больше месяца не побеждавшие «Эмполи» и «Комо» провели матч 11-го тура Серии А. Игра получилась боевой, но без обилия опасных моментов. А единственный гол был забит в начале второго тайма после ошибки защитника Альберто Морено. На 47-й минуте из пределов штрафной забил Пьетро Пеллегри - 1:0.

«Эмполи» победил в первый раз за полтора месяца и делит 10-е место, соперник - 14-е.

Протокол игры  
Эмполи1:0Комо
(1:0) Пеллегри Пьетро47'  
Васкес ДэвисДе Шильо МаттиаИсмайли АрдианВити МаттиаГьяси ЭммануэльХаас Николас 76' (Анджорин Фаустино ( 76') Хендерсон Лиам 84' (Какаче Либерато ( 84'  90') Мале ЮссефПеццелла Джузеппе 84' (Мариануччи Лука ( 84') Сольбаккен Ола 63' (Коломбо Лоренцо ( 63') Пеллегри Пьетро 76' (Эконг Эммануэль ( 76')
Запасные: Сегетти ЯкопоБранколлини ФедерикоКонате ИсмаэльСамбья СаломонТосто Лоренцо
Рейна ПепеГольданига ЭдоардоДоссена АльбертоБарба Федерико 63' (Кутроне Патрик ( 63') Морено АльбертоЭнгельхардт ЯнникКемпф Марк-ОливерФадера Алию 78' (Верди Симоне ( 78') Да Кунья Лукас 86' (Черри Альберто ( 86') Стрефецца Габриэль 63' (Пас Николас ( 63') Белотти Андреа 78' (Габриеллони Алессандро ( 78')
Запасные: Аудеро ЭмильДжек ФеллипеДжассим АлиFrancesco AndrealliGiuseppe MazzagliaИовин АлессиоСала Марко
04 ноября. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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