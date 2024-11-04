«Эмполи» прервал затяжную серию без побед, одолев «Комо»

Больше месяца не побеждавшие «Эмполи» и «Комо» провели матч 11-го тура Серии А. Игра получилась боевой, но без обилия опасных моментов. А единственный гол был забит в начале второго тайма после ошибки защитника Альберто Морено. На 47-й минуте из пределов штрафной забил Пьетро Пеллегри - 1:0.
«Эмполи» победил в первый раз за полтора месяца и делит 10-е место, соперник - 14-е.
Протокол игры
|(1:0) Пеллегри Пьетро47'
Васкес Дэвис•Де Шильо Маттиа•Исмайли Ардиан•Вити Маттиа•Гьяси Эммануэль•Хаас Николас76' (Анджорин Фаустино (76') •Хендерсон Лиам84' (Какаче Либерато (84') • 90'Мале Юссеф•Пеццелла Джузеппе84' (Мариануччи Лука (84') •Сольбаккен Ола63' (Коломбо Лоренцо (63') •Пеллегри Пьетро76' (Эконг Эммануэль (76')
Рейна Пепе•Гольданига Эдоардо•Доссена Альберто•Барба Федерико63' (Кутроне Патрик (63') •Морено Альберто•Энгельхардт Янник•Кемпф Марк-Оливер•Фадера Алию78' (Верди Симоне (78') •Да Кунья Лукас86' (Черри Альберто (86') •Стрефецца Габриэль63' (Пас Николас (63') •Белотти Андреа78' (Габриеллони Алессандро (78')
04 ноября. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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