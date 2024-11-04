«Эмполи» прервал затяжную серию без побед, одолев «Комо»

Больше месяца не побеждавшие «Эмполи» и «Комо» провели матч 11-го тура Серии А. Игра получилась боевой, но без обилия опасных моментов. А единственный гол был забит в начале второго тайма после ошибки защитника Альберто Морено. На 47-й минуте из пределов штрафной забил Пьетро Пеллегри - 1:0.

«Эмполи» победил в первый раз за полтора месяца и делит 10-е место, соперник - 14-е.