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Чемпионат Италии. Серия А

«Дженоа» дожал «Парму» и ушёл с последнего места

04 Ноября 2024 • 22:26 Комментировать
Парма
0:1
Дженоа
окончен

В 11-м туре чемпионата Италии попавшая в ничейную полосу «Парма» принимала обозлённый «Дженоа», который обосновался в самом подвале таблицы. Первый момент был создан в конце первого тайма, после подачи углового Андреа Пинамонти головой пробил рядом с каркасом. У хозяев отметим хорошую попытку Габриэля Шарпантье, который выиграл воздух, но не попал в створ. На 73-й минуте Джефф Эхатор огорчил местную публику результативным ударом, но гол не засчитан - вне игры. На 80-й минуте гости забили по правилам - удар Эхатора был парирован, а Пинамонти добил мяч в сетку - 0:1.

«Дженоа» удалось уйти с последнего места за пределы зоны вылета, соперники делят 14-ю строчку.

Протокол игры  
Парма0:1Дженоа
  80'Пинамонти Андреа (0:1)
Судзуки ДзионКулибали ВойоДель Прато ЭнрикоБалог БотондВалери ЭмануэлеКейта Мандела  36' 46' (Алмквист Понтус ( 46') Бернабе Адриан 17' (Мохаммед Анас Хадж ( 17'  42'Эстевес Науэль 46') Ман ДеннисЗом СимонМихэйлэ Валентин 83' (Бенедычак Адриан ( 83') Бонни Анж-Йоан 64' (Шарпантье Габриэль ( 64')
Запасные: Чичисола ЛеандроКанчелльери МаттеоДи Кьяра ДжанлукаКамара ДриссаЭно АнтониОсорио ЙорданЛеони ДжованниКорви Эдоардо
Леали Никола  27'Вольякко АлессандроВаскес Хоан  82'Маттурро АланДзаноли Алессандро  54' 74' (Сабелли Стефано ( 74') Торсбю МортенБадель Милан 86' (Балотелли Марио ( 86'  90') Френдруп МортенКариколь Аарон 74' (Аханор Хонест ( 74') Пинамонти АндреаЭхатор Джефф 86' (Патрицио Масини ( 86')
Запасные: Аккорнеро ФедерикоСоммарива ДаниэлеМелегони ФилиппоМаркандалли АлессандроБохинен ЭмильМиретти ФабиоПерейро ГастонFranz StolzКаса Лиор
04 ноября. Стадион "Эннио Тардини" (Парма).
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Евро-Футбол.Ру,
Парма Дженоа

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