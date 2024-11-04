«Дженоа» дожал «Парму» и ушёл с последнего места

В 11-м туре чемпионата Италии попавшая в ничейную полосу «Парма» принимала обозлённый «Дженоа», который обосновался в самом подвале таблицы. Первый момент был создан в конце первого тайма, после подачи углового Андреа Пинамонти головой пробил рядом с каркасом. У хозяев отметим хорошую попытку Габриэля Шарпантье, который выиграл воздух, но не попал в створ. На 73-й минуте Джефф Эхатор огорчил местную публику результативным ударом, но гол не засчитан - вне игры. На 80-й минуте гости забили по правилам - удар Эхатора был парирован, а Пинамонти добил мяч в сетку - 0:1.
«Дженоа» удалось уйти с последнего места за пределы зоны вылета, соперники делят 14-ю строчку.
Протокол игры
|80'Пинамонти Андреа (0:1)
Судзуки Дзион•Кулибали Войо•Дель Прато Энрико•Балог Ботонд•Валери Эмануэле•Кейта Мандела 36'46' (Алмквист Понтус (46') •Бернабе Адриан17' (Мохаммед Анас Хадж (17'• 42'Эстевес Науэль46') •Ман Деннис•Зом Симон•Михэйлэ Валентин83' (Бенедычак Адриан (83') •Бонни Анж-Йоан64' (Шарпантье Габриэль (64')
Леали Никола• 27'Вольякко Алессандро•Васкес Хоан• 82'Маттурро Алан•Дзаноли Алессандро 54'74' (Сабелли Стефано (74') •Торсбю Мортен•Бадель Милан86' (Балотелли Марио (86') • 90'Френдруп Мортен•Кариколь Аарон74' (Аханор Хонест (74') •Пинамонти Андреа•Эхатор Джефф86' (Патрицио Масини (86')
04 ноября. Стадион "Эннио Тардини" (Парма).
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