«Дженоа» дожал «Парму» и ушёл с последнего места

В 11-м туре чемпионата Италии попавшая в ничейную полосу «Парма» принимала обозлённый «Дженоа», который обосновался в самом подвале таблицы. Первый момент был создан в конце первого тайма, после подачи углового Андреа Пинамонти головой пробил рядом с каркасом. У хозяев отметим хорошую попытку Габриэля Шарпантье, который выиграл воздух, но не попал в створ. На 73-й минуте Джефф Эхатор огорчил местную публику результативным ударом, но гол не засчитан - вне игры. На 80-й минуте гости забили по правилам - удар Эхатора был парирован, а Пинамонти добил мяч в сетку - 0:1.

«Дженоа» удалось уйти с последнего места за пределы зоны вылета, соперники делят 14-ю строчку.