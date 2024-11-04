Буонджорно рассказал, что говорил Конте в раздевалке после поражении от «Аталанты»

Защитник «Наполи» Алессандро Буонджорно высказался о поражении от «Аталанты» (0:3).

«Когда ты проигрываешь такие матчи, то значит что-то пошло не так, но нельзя опускать голову, нужно готовиться к следующей игре.

Слова Конте после поражения? Он сказал, что мы не должны расслабляться, когда побеждаем, и не нужно опускать руки после таких поражений.

Дальше нас ждёт «Интер» - это очень сильная команда, но мы думаем только о победе, хотя будет непросто», - цитирует Буонджорно Tuttomercatoweb.

После 11 туров подопечные Антонио Конте занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.