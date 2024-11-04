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Чемпионат Италии. Серия А

Лэмпард и Манчини – в числе кандидатов на пост тренера «Ромы» слухи

04 Ноября 2024 • 15:50 Комментировать

«Рома» в обозримом будущем может уволить Ивана Юрича с должности главного тренера. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководители римского клуба уже контактировали с окружением Паулу Соузы, работающего в ОАЭ с «Шабаб Аль-Ахли». Учитывая необходимость выплачивать компенсацию за Соузу, переговоры пока остановились.

При этом «Рома» рассматривает и другие кандидатуры. В этом списке есть Роберто Манчини, Фрэнк Лэмпард, Грэм Поттер, Массимилиано Аллегри, Маурицио Сарри и Эдин Терзич.

На текущий момент «Рома» располагается на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Фрэнк Лэмпард Массимилиано Аллегри Роберто Манчини Паулу Соуза Маурицио Сарри Иван Юрич Грэм Поттер Эдин Терзич ещё теги
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