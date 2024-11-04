«Рома» в обозримом будущем может уволить Ивана Юрича с должности главного тренера. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководители римского клуба уже контактировали с окружением Паулу Соузы, работающего в ОАЭ с «Шабаб Аль-Ахли». Учитывая необходимость выплачивать компенсацию за Соузу, переговоры пока остановились.

При этом «Рома» рассматривает и другие кандидатуры. В этом списке есть Роберто Манчини, Фрэнк Лэмпард, Грэм Поттер, Массимилиано Аллегри, Маурицио Сарри и Эдин Терзич.

На текущий момент «Рома» располагается на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.