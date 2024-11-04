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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» и «Милан» нацелились на забивного нападающего

04 Ноября 2024 • 12:45 Комментировать (1)

Центрфорвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш попал в сферу интересов двух итальянских топ-клубов. Об этом рапортуют журналисты Corriere dello Sport.

По данным источника, в подписании шведского бомбардира заинтересованы туринский «Ювентус» и «Милан». Отмечается, что в трудовом соглашении Дьёкереша прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро. Также среди претендентов на игрока фигурируют «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне скандинавский нападающий провел 16 поединков, отметившись 20 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Виктор Дьёкереш ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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InterSan
04 Ноября 2024 в 13:20
Ха Ха Ха. Никто в Италии 100 млн не отдаст за одного игрока. Ни Интер, ни Юве, ни, тем более, Милан. Ему одна дорога - МЮ.
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