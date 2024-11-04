«Ювентус» и «Милан» нацелились на забивного нападающего

Центрфорвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш попал в сферу интересов двух итальянских топ-клубов. Об этом рапортуют журналисты Corriere dello Sport.

По данным источника, в подписании шведского бомбардира заинтересованы туринский «Ювентус» и «Милан». Отмечается, что в трудовом соглашении Дьёкереша прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро. Также среди претендентов на игрока фигурируют «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне скандинавский нападающий провел 16 поединков, отметившись 20 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.