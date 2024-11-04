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Чемпионат Италии. Серия А

Де Хеа помог «Фиорентине» повторить достижение 17-летней давности

04 Ноября 2024 • 05:31 Комментировать
Торино
0:1
Фиорентина

«Фиорентина» снова победила и не пропустила. На этот раз «фиалки» взяли верх над «Торино» (1:0) благодаря голу Мойзе Кина, забитому на 41-й минуте.

Флорентийцам удалось сохранить ворота в неприкосновенности в четырёх выездных матчах Серии А кряду – такое команде не удавалось с 2007 года (пять подряд выездных встреч без пропущенных). В общей сложности подобное происходило только трижды – первый случай датирован 1966 годом.

Ворота «Фиорентины» с начала нынешнего сезона защищает Давид де Хеа, пропустивший всего шесть голов в восьми поединках Серии А.

10 ноября коллектив Раффаэле Палладино примет в родных стенах «Верону». Перед этим (7 ноября) команде предстоит сыграть в гостях с кипрским АПОЭЛом в Лиге конференций.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Давид Де Хеа

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