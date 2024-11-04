Де Хеа помог «Фиорентине» повторить достижение 17-летней давности

«Фиорентина» снова победила и не пропустила. На этот раз «фиалки» взяли верх над «Торино» (1:0) благодаря голу Мойзе Кина, забитому на 41-й минуте.

Флорентийцам удалось сохранить ворота в неприкосновенности в четырёх выездных матчах Серии А кряду – такое команде не удавалось с 2007 года (пять подряд выездных встреч без пропущенных). В общей сложности подобное происходило только трижды – первый случай датирован 1966 годом.

Ворота «Фиорентины» с начала нынешнего сезона защищает Давид де Хеа, пропустивший всего шесть голов в восьми поединках Серии А.

10 ноября коллектив Раффаэле Палладино примет в родных стенах «Верону». Перед этим (7 ноября) команде предстоит сыграть в гостях с кипрским АПОЭЛом в Лиге конференций.