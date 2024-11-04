Симоне Индзаги ответил, считает ли предстоящий матч «Интера» с «Наполи» определяющим

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о матче следующего тура Серии А с «Наполи».

В воскресенье прервалась победная серия неаполитанцев – коллектив Антонио Конте уступил на своём поле «Аталанте» (0:3). Чуть позднее «Интер» воспользовался осечкой конкурента, одолев «Венецию» (1:0). Теперь отставание «нерадзурри» от лидирующего «Наполи» составляет всего одно очко, и уже в следующее воскресенье команды сыграют друг с другом в Милане.

«Переломный момент? Нет, я не считаю, что этот матч будет определяющим. Да, это очень важная игра, но перед этим нам предстоит встретиться с «Арсеналом» – одной из лучших команд Европы, обладающей огромным мастерством. Сейчас я сосредоточен на этом», – цитирует Football Italia Индзаги.