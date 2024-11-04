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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги ответил, считает ли предстоящий матч «Интера» с «Наполи» определяющим

04 Ноября 2024 • 05:00 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
10.11 22:45

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о матче следующего тура Серии А с «Наполи».

В воскресенье прервалась победная серия неаполитанцев – коллектив Антонио Конте уступил на своём поле «Аталанте» (0:3). Чуть позднее «Интер» воспользовался осечкой конкурента, одолев «Венецию» (1:0). Теперь отставание «нерадзурри» от лидирующего «Наполи» составляет всего одно очко, и уже в следующее воскресенье команды сыграют друг с другом в Милане.

«Переломный момент? Нет, я не считаю, что этот матч будет определяющим. Да, это очень важная игра, но перед этим нам предстоит встретиться с «Арсеналом» – одной из лучших команд Европы, обладающей огромным мастерством. Сейчас я сосредоточен на этом», – цитирует Football Italia Индзаги.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Арсенал Лондон Симоне Индзаги Наполи ещё теги

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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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