Ди Франческо: «Судейство было на стороне «Интера»

Главный тренер «Венеции» Эусебио ди Франческо остался недоволен судейством в матче против «Интера» (0:1).

Гости сравняли счёт на последних минутах поединка с «нерадзурри», однако рефери, обратившись к ВАР, отменил взятие ворот из-за игры рукой.

«Я не думаю, что игра рукой была настолько очевидной, как сказал судья. Должен отметить, что судейство было на стороне «Интера» на протяжении всего матча. Считаю, что своей игрой мы заслужили этот гол», – рассказал в послематчевой беседе с DAZN ди Франческо.

«Интер» занимает вторую строчку после 11 туров с 24 очками. «Венеция» набрала восемь баллов и располагается на 18-й позиции.