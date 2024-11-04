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Чемпионат Италии. Серия А

​Балотелли готов сыграть за «Дженоа»

04 Ноября 2024 • 02:26 Комментировать
Парма
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Дженоа
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Через 17 ч. 0 мин.

Итальянский нападающий Марио Балотелли уже присоединился к «Дженоа» и в понедельник сыграет в своём первом матче за новый клуб. Его включили в заявку на игру с «Пармой», которая состоится в понедельник, четвёртого ноября в рамках одиннадцатого тура итальянского чемпионата.

Напомним, что генуэзским клубом руководит другой бывший игрок серии А, Альберто Джилардино. В своё время, к слову, он успел поиграть как раз за «Парму». Сейчас «Дженоа»  занимает последнее место в турнирной таблице итальянского чемпионата. В активе клуба лишь одна победа, она была одержана ещё во втором туре в матче с «Монцей».


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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Марио Балотелли

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22:17
Уверенная ставка и прогноз на матч Парма — Дженоа Серии А — 4 ноября 2024
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