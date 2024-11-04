​Балотелли готов сыграть за «Дженоа»

Итальянский нападающий Марио Балотелли уже присоединился к «Дженоа» и в понедельник сыграет в своём первом матче за новый клуб. Его включили в заявку на игру с «Пармой», которая состоится в понедельник, четвёртого ноября в рамках одиннадцатого тура итальянского чемпионата.

Напомним, что генуэзским клубом руководит другой бывший игрок серии А, Альберто Джилардино. В своё время, к слову, он успел поиграть как раз за «Парму». Сейчас «Дженоа» занимает последнее место в турнирной таблице итальянского чемпионата. В активе клуба лишь одна победа, она была одержана ещё во втором туре в матче с «Монцей».