Индзаги ответил на слова Конте о борьбе за чемпионство в Серии А

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал недавнее высказывание Антонио Конте.

После крупного домашнего поражения от «Аталанты» (0:3) тренер «Наполи» заявил, что его команда ощутимо уступает «Интеру» и всё той же «Аталанте» в глубине состава, что может сыграть ключевую роль в борьбе за скудетто.

«Мы говорим о сильных командах, в усиление которых было вложено много средств летом, – высказывается Индзаги. – Нас это тоже касается – клуб оказал нам поддержку, подписав хороших игроков. Нас ждёт равная борьба за чемпионство, команды близки друг к другу в таблице», – поведал в интервью DAZN наставник «нерадзурри» после победы над «Венецией» (1:0).

На текущий момент «Наполи» лидирует в Серии А с 25 набранными очками. «Интер» (24), «Аталанта» (22), «Фиорентина» (22) и «Ювентус» (21) располагаются следом.