Симоне Индзаги назвал проблему «Интера»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Венецией» (1:0).

«Нерадзурри» взяли верх в домашнем матче десятого тура Серии А благодаря точному удару Лаутаро Мартинеса на 65-й минуте. В конце гостям удалось поразить ворота Янна Зоммера, однако судья отменил гол, обратившись за помощью к ВАР.

«Нам следовало быть более собранными, но я всё равно поздравил команду, поскольку в первом тайме мы играли здорово. К сожалению, было упущено много голевых шансов. Нам было бы гораздо легче, если бы мы реализовали один из моментов до перерыва. Нельзя оставлять игру открытой до последних минут, когда имеешь дело с таким серьёзным соперником, как «Венеция», – сказал в беседе с DAZN Индзаги.