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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» создал уйму моментов, но чудом не упустил победу над «Венецией»

04 Ноября 2024 • 00:47 Комментировать
Интер Милан
1:0
Венеция

В 11-м туре Серии А «Интер» провёл событийный матч против «Венеции». Лаутаро Мартинес сходу начал пристрелку и с 15 метров едва не попал в левый угол. После подачи корнера форвард уже метров с семи наносил удар головой - парировано. Бенжамен Павар сыграл в штрафную, где Маркус Тюрам с восьми метров попал в сетку ворот с другой стороны. Генрих Мхитарян и Федерико Димарко в штрафной по очереди провели кипера, тот надежен. Гости ответили шикарно, после прострела с левого фланга в упор стрелял Гаэтано Ористанио, и вратарь чудесно среагировал.

Во втором тайме Федерико Димарко прострелил на Мхитаряна, который попал в девятку с 10 метров, но вне игры, и гола нет. Вратарь «Интера» выручил после завершения от Йоэля Похьянпало в центре штрафной. На 65-й минуте очередной кросс Димарко, и Мартинес в падении головой метров с пяти не промахнулся - 1:0. Снова Димарко точно сыграл в штрафную, Тюрам убрал оппонента и послал мяч во вратаря. Тюрам и Мехди Тареми по очереди расстреливали ворота, а мяч просто не идет туда. ВАР проверял момент потенциального пенальти, но нет, вне игры у «Интера» в том моменте. Арбитр добавила семь минут, а на восьмой добавленной Ридгесиано Хапс доставил мяч во вратарскую, и Марин Сверко с метра забил. ВАР, дискуссии и отмена гола - игра рукой.

«Нерадзурри» идут вторыми с отставанием от «Наполи» в одно очко. Соперник делит второе место с конца.

Протокол игры  
Интер Милан1:0Венеция
(1:0) Мартинес Лаутаро65'  
Зоммер ЯннПавар Бенжамен  31'Де Врей СтефанБастони Алессандро 70' (Биссекк Янн-Аурель ( 70') Дюмфрис ДензелБарелла Николо 70' (Чалханоглу Хакан ( 70') Зелиньски Пётр 84' (Фраттези Давиде ( 84'  90') Мхитарян ГенрихДимарко Федерико 76' (Дармиан Маттео ( 76') Тюрам МаркусМартинес Лаутаро 71' (Тареми Мехди ( 71')
Запасные: Арнаутович МаркоМартинес ХосепБушанан ТажонДи Дженнаро РаффаэлеАчерби ФранческоПаласиос ТьягоКорреа Хоакин
Станкович ФилипАльтаре Джорджо 46' (Бузио Джанлука ( 46') Свобода МихаэльИдзес ДжейДзампано Франческо  49' 77' (Дункан Альфред ( 77') Чрнигой Домен 46' (Сверко Марин ( 46') Николусси Кавилья Ханс 83' (Йебоа Джон ( 83') Андерсен Магнус II 77' (Эллертссон Микаэль-Эгиль ( 77') Хапс РидгесианоОристанио ГаэтаноПохьянпало Йоэль
Запасные: Йоронен ЕссеКандела АнтониоСаградо РичиГранди МаттеоГиткьяер КристианЭль-Хаддад СаадКарбони ФранкоШингтьен ЙоэльРаймондо АнтониоДумбия Исса
03 ноября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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Евро-Футбол.Ру,
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