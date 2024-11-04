«Интер» создал уйму моментов, но чудом не упустил победу над «Венецией»

В 11-м туре Серии А «Интер» провёл событийный матч против «Венеции». Лаутаро Мартинес сходу начал пристрелку и с 15 метров едва не попал в левый угол. После подачи корнера форвард уже метров с семи наносил удар головой - парировано. Бенжамен Павар сыграл в штрафную, где Маркус Тюрам с восьми метров попал в сетку ворот с другой стороны. Генрих Мхитарян и Федерико Димарко в штрафной по очереди провели кипера, тот надежен. Гости ответили шикарно, после прострела с левого фланга в упор стрелял Гаэтано Ористанио, и вратарь чудесно среагировал.

Во втором тайме Федерико Димарко прострелил на Мхитаряна, который попал в девятку с 10 метров, но вне игры, и гола нет. Вратарь «Интера» выручил после завершения от Йоэля Похьянпало в центре штрафной. На 65-й минуте очередной кросс Димарко, и Мартинес в падении головой метров с пяти не промахнулся - 1:0. Снова Димарко точно сыграл в штрафную, Тюрам убрал оппонента и послал мяч во вратаря. Тюрам и Мехди Тареми по очереди расстреливали ворота, а мяч просто не идет туда. ВАР проверял момент потенциального пенальти, но нет, вне игры у «Интера» в том моменте. Арбитр добавила семь минут, а на восьмой добавленной Ридгесиано Хапс доставил мяч во вратарскую, и Марин Сверко с метра забил. ВАР, дискуссии и отмена гола - игра рукой.

«Нерадзурри» идут вторыми с отставанием от «Наполи» в одно очко. Соперник делит второе место с конца.