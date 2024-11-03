Погба дал смелое обещание

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба намерен вернуться на прежний уровень после дисквалификации и многочисленных проблем.

31-летний футболист не появлялся на поле с сентября прошлого года. В настоящий момент француз отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, рассчитанную до марта. Как известно, в «Ювентусе» планируют отказаться от услуг хавбека, однако сам игрок верит в свой успех.

«Я очень скучаю по вам. Я готовлюсь вернуться. Обещаю», – написал в социальных сетях Погба, прикрепив фотографии со своих матчей за сборную Франции. Как нетрудно догадаться, таким образом Поль обозначил намерение вернуться в национальную команду, за которую не выступал с марта 2022 года.