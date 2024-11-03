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Юрич – о поражении от «Вероны»: «Мы играли хорошо»

03 Ноября 2024 • 22:38 Комментировать
Верона
3:2
Рома

Главный тренер «Ромы» Иван Юрич высказался о гостевом поражении от «Вероны» (2:3).

«Хочу сказать, что «Рома» играла хорошо сегодня, но мы допустили ошибки и поплатились за это. Но хочу сказать и про арбитра, который не должен был засчитывать гол в наши ворота.

Мне очень обидно за свою команду, мы показали хороший футбол, высокую интенсивность и создавали моменты, но допустили непростительные ошибки», - цитирует Юрича DAZN.

Римский клуб занимает лишь 11-е место после 11 туров, имея в своём активе 13 зачетных баллов. В следующем туре «Рома» на своём поле примет «Болонью», встреча запланирована на 10 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
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