«Рома» пропустила три гола от «Вероны»

В 11-м туре Серии А «Верона» принимала «Рому».

В начале игры Никола Залевски слева рванул к воротам и отправил мяч в сетку, но гол отменен - вне игры. Тут же Залевски грубо ошибся на своей половине поля, Каспер Тенгстедт перехватил его передачу, оказался сам перед воротами и попал в левый угол - 1:0. И снова не обошлось без Залевски, его прострел слева нейтрализовал голкипер ногой, а Матиас Соуле из пределов штрафной пробил в никуда. В середине тайма штурм ворот хозяев, в заключительной стадии Залевски прострелил в центр штрафной, и Соуле переправил мяч в правую часть ворот - 1:1. «Верона» снова повела после корнера и навеса на ближнюю штангу, Джанджакомо Маньяни выпрыгнул выше всех и пробил под планку - 2:1.

На 53-й минуте Зеки Челик справа прострелил к площади ворот, откуда Артём Довбик в борьбе отправил мяч в цель - 2:2. На 88-й минуте Дейлон Ливраменто справа сыграл в центр штрафной на Абду Арруи, который вторым касанием пробил в правую часть ворот - 3:2.

«Рома» с 13 очками идёт на 11-м месте, соперник (12) - следом.