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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» пропустила три гола от «Вероны»

03 Ноября 2024 • 21:55 Комментировать
Верона
3:2
Рома
окончен

В 11-м туре Серии А «Верона» принимала «Рому».

В начале игры Никола Залевски слева рванул к воротам и отправил мяч в сетку, но гол отменен - вне игры. Тут же Залевски грубо ошибся на своей половине поля, Каспер Тенгстедт перехватил его передачу, оказался сам перед воротами  и попал в левый угол - 1:0. И снова не обошлось без Залевски, его прострел слева нейтрализовал голкипер ногой, а Матиас Соуле из пределов штрафной пробил в никуда. В середине тайма штурм ворот хозяев, в заключительной стадии Залевски прострелил в центр штрафной, и Соуле переправил мяч в правую часть ворот - 1:1. «Верона» снова повела после корнера и навеса на ближнюю штангу, Джанджакомо Маньяни выпрыгнул выше всех и пробил под планку - 2:1.

На 53-й минуте Зеки Челик справа прострелил к площади ворот, откуда Артём Довбик в борьбе отправил мяч в цель - 2:2. На 88-й минуте Дейлон Ливраменто справа сыграл в центр штрафной на Абду Арруи, который вторым касанием пробил в правую часть ворот - 3:2.

«Рома» с 13 очками идёт на 11-м месте, соперник (12) - следом.

Протокол игры  
Верона3:2Рома
(1:0) Тенгстедт Каспер13'  
  28'Соуле Матиас (1:1)
(2:1) Маньяни Джанджакомо34'  
  53'Довбик Артём (2:2)
(3:2) Арруи Абду88'  
Монтипо ЛоренцоДанилюк Флавиус 87' (Силва Даниэл ( 87') Маньяни Джанджакомо  80'Коппола ДиегоБрадарич ДомагойДуда ОндрейСердар Суат 87' (Фараони Марко ( 87') Суслов Томаш  47' 77' (Ливраменто Дейлон ( 77') Кастанос Григорис 62' (Москера Даниэль ( 62') Лазович ДаркоТенгстедт Каспер 62' (Арруи Абду ( 62')
Запасные: Магро ФедерикоКристиан КоррадиСарр АминСишуба АяндаДаниэле ГилардиПерилли СимонеЛамбурд МатисАджайи ДжуниорСиссе АльфаджоОку Иллан
Свилар Миле  35'Манчини ДжанлукаН'Дика ЭванАнхелиньо ХосеЧелик ЗекиЗалевски Никола 66' (Эль-Шаарави Стефан ( 66') Коне Куадио  80' 81' (Паредес Леандро ( 81') Ле Фе Энцо 67' (Кристанте Бриан ( 67') Соуле Матиас 66' (Дибала Пауло ( 66') Пеллегрини ЛоренцоДовбик Артём 74' (Бальданци Томмазо ( 74')
Запасные: Абдулхамид СаудХуммельс МатсРайан МэттьюБеллуччи РенатоСангаре БубаШомуродов ЭлдорПисилли НикколоДаль Самуэль
03 ноября. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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Евро-Футбол.Ру,
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